Писательница Алексиевич отказалась отвечать на вопросы следствия

https://static.news.ru/photo/e088e554-e797-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: Svetlana-Alexievich/facebook.com

Лауреат нобелевской премии, писательница и член Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич вышла из здания Следственного комитета, где проходил её допрос. Она рассказала, что не стала отвечать на вопросы силовиков, так как воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

Она отметила, что не чувствует себя виноватой, а Координационный совет оппозиции страны ставит своей целью только объединение общества, передаёт DW. Также она не давала никаких подписок.

Я отказалась отвечать на вопросы, поскольку я ничего не могу сказать нового, чем на нашем сайте. Я не чувствую себя ни в чём виновной. Мы хотим только объединить общество, других целей у нас нет, — сказала писательница.

Алексиевич вызвали качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено в связи с созданием Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии.

В состав КС наряду с Алексиевич входят бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. По их словам, совет не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали членов президиума КС оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе. В совете предполагают, что они отделаются штрафом.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов. Демонстранты недовольны очередной победой действующего главы государства Александра Лукашенко и считают итоги голосования сфальсифицированными. По мнению оппозиции, в выборах победила ближайший соперник Лукашенко Светлана Тихановская.