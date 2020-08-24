Писательницу Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

https://static.news.ru/photo/96f8d4ae-e61f-11ea-8630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии писательница Светлана Алексиевич вызвана в Следственный комитет Белоруссии для дачи показаний. Допрос намечен на 26 августа.

Писательницу вызывают в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено в связи с созданием координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии. Несмотря на плохое самочувствие, Алексиевич намерена явиться по вызову следователя, сообщает Sputnik Беларусь.

В состав КС наряду с Алексиевич входят бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. По их словам, совет не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов. Демонстранты недовольны очередной победой действующего главы государства Александра Лукашенко и считают итоги голосования сфальсифицированными. По мнению оппозиции, в выборах победила ближайший соперник Лукашенко Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали членов президиума КС оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе. В совете предполагают, что они отделаются штрафом.