Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

https://static.news.ru/photo/991f28d4-20d8-11eb-8b63-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaes.by

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) достиг мощности в 400 МВт, заявили в республиканском Минэнерго. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением лидера страны Александра Лукашенко. Электричество с данной АЭС получают все регионы государства.

В соответствии с программами испытаний, энергоблок постепенно выведут на проектные 1190 МВт, передаёт Telegram-канал ведомства.

БелАЭС — станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт, её строительство идёт в Островце Гродненской области. Возведение первого блока началось в ноябре 2013 года. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Первая в республике атомная электростанция — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру Росатома. Для АЭС был выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, БелАЭС считают небезопасной в Вильнюсе. Станция построена у литовской границы и в 50 километрах от столицы европейского государства. Министерство иностранных дел Литвы ранее направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции.