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Патриарх Кирилл возвёл в сан нового экзарха Белоруссии

17:13, 06 сентября 2020 18
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл в сан митрополита Минского и Заславского епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко), избранного патриаршим экзархом всея Беларуси.

Церемония прошла в храме Христа Спасителя в Москве 6 сентября. После её окончания патриарх отметил, что за кандидатуру епископа Вениамина Священный синод РПЦ проголосовал единогласно. По его мнению, это говорит о высоком доверии к нему, передаёт ТАСС.

Я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было ни одного, кто сказал бы: «А давайте повременим, а давайте подумаем, может быть, есть кто-то другой, кто справится не хуже», — сказал глава РПЦ, обращаясь к новому белорусскому экзарху.

Избрание патриаршего экзарха всея Беларуси прошло 25 августа 2020 года. Епископ Вениамин с 2014 года возглавлял Борисовскую епархию в составе Минской митрополии. В том же году он был введён в состав Синода Белорусской православной церкви с правом голоса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 25 августа митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.

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