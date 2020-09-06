Патриарх Кирилл возвёл в сан нового экзарха Белоруссии

https://static.news.ru/photo/70fa216c-f04d-11ea-9475-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл в сан митрополита Минского и Заславского епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина (Тупеко), избранного патриаршим экзархом всея Беларуси.

Церемония прошла в храме Христа Спасителя в Москве 6 сентября. После её окончания патриарх отметил, что за кандидатуру епископа Вениамина Священный синод РПЦ проголосовал единогласно. По его мнению, это говорит о высоком доверии к нему, передаёт ТАСС.

Я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было ни одного, кто сказал бы: «А давайте повременим, а давайте подумаем, может быть, есть кто-то другой, кто справится не хуже», — сказал глава РПЦ, обращаясь к новому белорусскому экзарху.

Избрание патриаршего экзарха всея Беларуси прошло 25 августа 2020 года. Епископ Вениамин с 2014 года возглавлял Борисовскую епархию в составе Минской митрополии. В том же году он был введён в состав Синода Белорусской православной церкви с правом голоса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 25 августа митрополит Минский и Заславский Павел освобождён от должности патриаршего экзарха Белоруссии. Решение вынес Синод Русской православной церкви.