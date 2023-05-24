Премьер-министр Армении отказался отвечать на слова представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно ОДКБ. Выступая в парламенте республики он подчеркнул, что дипломат не может быть его собеседником в отличие от президента или главы правительства России. Кроме того, Пашинян указал на то, что Захарова не располагает полномочиями комментировать его слова и может только учитывать их.