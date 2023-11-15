Пашинян высказался о позиции Еревана по ОДКБ Пашинян: Армения не готовится к выходу из ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Если Армения не принимает участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности, это не значит, что республика собирается ее покидать, сообщил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, ОДКБ не хочет зафиксировать свою зону ответственности в Армении.

Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет, — подчеркнул политик.

По его словам, если Армения молча участвует в мероприятиях ОДКБ, то может присоединиться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет страны подвергаются сомнению.

Также премьер сообщил, что в стратегическом смысле Армения не планирует менять политику. Он добавил, что сейчас Ереван занимается диверсификацией отношений в сфере безопасности. Пашинян попросил партнеров страны не обижаться, но, по его словам, Армения должна найти новых союзников для поставки оружия.

Мы диверсифицируем наши отношения в сфере безопасности. Наши партнеры в сфере безопасности по объективным причинам не могут продавать нам оружие и вооружение. Об этом мы говорим открыто, — отметил премьер.

Ранее Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября. Глава кабмина выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия сожалеет о решении Пашиняна. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что встречи коллег по ОДКБ являются хорошим поводом для обмена мнениями.