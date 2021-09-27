Пашинян возложил цветы к могилам погибших во второй карабахской войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил воинский пантеон «Ераблур». Он возложил цветы к могилам погибших во второй карабахской войне. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что Пашинян почтил память погибших, возложив цветы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что на сегодняшний момент необходимо прилагать усилия для возвращения пленных, выздоровления раненых, обнаружения без вести пропавших в период второй карабахской войны. Он подчеркнул, что армянскому народу нужно выйти из создавшейся ситуации с высоко поднятой головой.