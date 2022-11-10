Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на границе с Азербайджаном

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха, а также на других приграничных с Азербайджаном территориях, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. В совещании с правительством, видео которого было опубликовано в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), политик предложил вывести войска с приграничных территорий в радиусе трех километров для поддержания безопасности.

В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться армия. <...> Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с восстановленной в 1991 году границы, создав трехкилометровую демилитаризованную зону, — сказал Пашинян.

Также он подчеркнул, что Баку до сих пор не начал вести диалог с представителями Карабаха, хоть и принял такие обязательства. По его словам, Азербайджан не направил и наблюдательскую миссию в Карабах, чтобы удостовериться в отсутствии там военных из Армении.

Кроме того, премьер-министр республики заявил, что власти Азербайджана препятствуют нормализации отношений Армении и Турции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном Дню победы, заявил, что Ереван не полностью выполняет ноябрьские соглашения, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению не играть с огнем и вывести вооруженные силы из Карабаха.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.