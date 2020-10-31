Пашинян назвал понятным нейтралитет России в карабахском конфликте

https://static.news.ru/photo/1f5b969e-1c51-11eb-a3ea-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны с пониманием относятся к нейтральной позиции, которую занимает Москва в карабахском конфликте.

Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определённый нейтралитет. И это понятно, — цитирует премьер-министра Армении РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уличил Ереван в нежелании мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.