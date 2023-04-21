«Отрезать и всё»: российский генерал пригрозил контрударом по ВСУ Генерал Ивашов: контрнаступление на Крым — величайший риск для ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев, чтобы поддержать украинцев перед наступлением, которое для Украины крайне опасно, заявил NEWS.ru бывший президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. По его словам, контрнаступление в сторону Крыма и по другим направлениям — величайший риск для ВСУ.

Ивашов подчеркнул, что в таком случае ВСУ ждет контрудар, российские силы отрежут их от коммуникаций, поставок для обеспечения войск — «и все». В степях юга Украины поражение украинским войскам фактически гарантировано, отметил он.

Пусть они сейчас в приазовские степи выйдут, отрезать их и здесь уже с ними разбираться. У Украины ничего своего нет. Любой подбитый танк, бронетранспортер нужно ремонтировать, а Киеву это делать нечем, ничего собственного нет, — считает генерал.

Также Ивашов предположил, что визит Столтенберга организован, чтобы «создать сейчас впечатление, что НАТО будет всегда помогать, поддерживать Украину, чтобы ВСУ полезли в наступление на территорию России, а затем из Вашингтона последует команда прекратить все поставки».

И на этом все военные действия на Украине заканчиваются, — резюмировал он.

Сроки возможного контрнаступления Украины обсуждаются в течение последних месяцев. Военные эксперты и политологи называют разные вероятные даты начала украинской операции, в том числе — 30 апреля.

Генсек НАТО прибыл в Киев днем 20 апреля. В ходе визита он повстречался с представителями украинской армии, а также провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.