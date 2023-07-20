Опубликовано видео совместных занятий спецназа Белоруссии с ЧВК «Вагнер» Минобороны Белоруссии опубликовало видео совместных занятий спецназа с ЧВК «Вагнер»

Фото: mil.by

Военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь

Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео совместных занятий армейского спецназа с ЧВК «Вагнер». Упор делается на взаимодействие различных родов войск, применения БПЛА, тактических приемов, а также на психологическую подготовку военнослужащих.

Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны, — говорится в сообщении.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что среди «музыкантов» много профессионалов, которые в разное время уволились из армии, поэтому их привлекут к обучению белорусских спецназовцев.

Депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил 19 июля, что, по его данным, около 33 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Министерством обороны России. При этом, по его словам, предприниматель Евгений Пригожин остался в окружении 7–10 тысяч вагнеровцев. Позже он заявил, что это всего лишь его личное мнение, не подтвержденное военным ведомством.