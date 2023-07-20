Министерство обороны Белоруссии опубликовало видео совместных занятий армейского спецназа с ЧВК «Вагнер». Упор делается на взаимодействие различных родов войск, применения БПЛА, тактических приемов, а также на психологическую подготовку военнослужащих.
Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны, — говорится в сообщении.
Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что среди «музыкантов» много профессионалов, которые в разное время уволились из армии, поэтому их привлекут к обучению белорусских спецназовцев.
Депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил 19 июля, что, по его данным, около 33 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» заключили контракты с Министерством обороны России. При этом, по его словам, предприниматель Евгений Пригожин остался в окружении 7–10 тысяч вагнеровцев. Позже он заявил, что это всего лишь его личное мнение, не подтвержденное военным ведомством.