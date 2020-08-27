Оппозиция РБ выразила сожаление формированием резерва российских войск

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Координационный совет (КС) Белоруссии прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о формировании в РФ резерва военных для использования на белорусской территории. Там выразили сожаление в связи с этим решением.

Оппозиционеры напомнили, что глава государства должен выступать гарантом Конституции.

Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооружённых группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества, — говорится в заявлении, размещённом на сайте совета.

Для использования механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо вооружённое нападение. При этом в КС не видят оснований для выхода ситуации из-под контроля, так как в РБ проходят только мирные акции протеста.

Политики поприветствовали заявления других стран о том, что происходящее в Белоруссии является её внутренним делом, власти следует слышать людей и вести диалог, а все проблемы в стране следует решать мирным путём.

Поскольку Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнёров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п. Координационный Совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в её распределении, — добавили в КС.

Ранее Путин в интервью Сергею Брилёву заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент РФ отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

Путин подчеркнул, что Москва и Минск имеют «теснейшую кооперацию и родственные связи», при этом Россия в условиях происходящих в соседней стране событий ведёт себя сдержаннее и нейтральнее, чем Европа и США.

В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — проходят протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.