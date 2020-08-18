Оппозиция Белоруссии намерена сформировать Координационный совет 18 августа

https://static.news.ru/photo/b3729e42-e135-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Штаб объединённой оппозиции в Белоруссии планирует завершить формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране 18 августа.

Об этом сообщила доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. По её словам, в совет войдут 70 человек, передаёт ТАСС.

Намерены доформировать сегодня, в него войдут 70 человек, — рассказала Ковалькова.

Она сообщила, что в штаб поступило несколько сотен заявок на вступление в совет. Часть вошедших в него граждан уже озвучена. Ковалькова подчеркнула, что в совет «войдут также авторитетные люди».

Ранее NEWS.ru писал о том, что предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти был опубликован белорусской оппозицией. На данный момент в списке 36 человек.