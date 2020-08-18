Оппозиционный совет Белоруссии оценил будущее отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/9104f766-e18e-11ea-8876-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News/wikipedia.com

Белорусская оппозиция не собирается разобщаться с Россией. Власти должны поддерживать хорошие отношения со страной, на которую приходится половина экспорта, заявил бывший дипломат Павел Латушко.

Мы постоянно пытаемся оправдаться перед Россией, что мы не хотим испортить отношения. Но я не знаю, почему складывается такое впечатление, и я хотел бы попросить коллег помочь нам. Последний политик будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией, — подчеркнул член координационного совета белорусской оппозиции.

При этом Белоруссия не может портить отношения с Евросоюзом. У европейцев есть денежные ресурсы, а также технологии, на которые рассчитывает республика.

Наш интерес — иметь хорошие отношения и с Россией, и с ЕС, — цитирует РБК слова политика.

В Координационный совет вошли лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал начало работы координационного совета оппозиции попыткой захватить власть в стране. Политик пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы».

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых, писал NEWS.ru.