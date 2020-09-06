ОМОН снял оцепление на площади Независимости в Минске

https://static.news.ru/photo/f32ba4e4-f07a-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусские силовики сняли оцепление на площади Независимости, которое было установлено для защиты резиденции президента республики Александра Лукашенко.

Участники акции протеста подошли вплотную к силовикам и простояли рядом с ними некоторое время, а затем начали расходиться. После этого несколько автобусов с ОМОНом и автозаки подъехали к резиденции. Сотрудники правоохранительных органов покинули свои посты, после чего начали разбирать ограждения, сообщает РИА Новости.

В Белоруссии 6 сентября проходит очередная акция протеста. Ранее выйти на «Марш единства» белорусов призвала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В Минске акция началась в 14:00 мск. Протестующие дошли до дворца Александра Лукашенко, где им преградили путь силовики. После этого неизвестные распылили около оцепления перцовый газ. Очевидцы утверждают, что в акции принимают участие не менее 100 тысяч человек.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.