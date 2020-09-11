Олимпийская чемпионка назвала события в Белоруссии ударом по имиджу

https://static.news.ru/photo/0b9394b8-f442-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Надежда Скардино Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Надежда Скардино, которая в настоящее время живёт в Швейцарии, прокомментировала события в республике. По её словам, происходящее наносит стране «огромный имиджевый удар».

Спортсменка отметила: европейцы шокированы тем, что происходит в Белоруссии, и вряд ли захотят приезжать туда.

Говоря о противостоянии властей и оппозиции, Скардино заявила, что отсутствие диалога является путём в никуда.

Это инициирует ещё более массовый протест, белорусы только озлобляются. Самое страшное, что всё больше людей теряют веру в законность. Поэтому нам очень нужен диалог, — сказала она в интервью «Прессболу».

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы республики составили 200 протоколов на детей, принимавших участие в протестах. По словам генпрокурора Алексея Стука, в связи с этим ведомство будет инициировать усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.