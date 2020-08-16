Около 400 человек пришли к Дому правительства в Минске

https://static.news.ru/photo/a6be20ec-dfa3-11ea-98c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Примерно 400 человек собрались у Дома правительства на площади Независимости в Минске, где должен проходить митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Некоторые из присутствующих держат государственные флаги республики, передаёт корреспондент ТАСС с места событий. Предполагается, что остальные участники митинга находятся в автобусах, которые припаркованы на близлежащих улицах. Акция была запланирована на 12:00 (время совпадает с московским), но её начало задерживается.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Недовольство людей вызвали итоги прошедших в республике президентских выборов, согласно которым Лукашенко победил в очередной раз. Демонстранты считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями митингующих с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Более шести тысяч демонстрантов было задержано. Позднее градус напряжённости снизился.

Ранее NEWS.ru писал, что центр Минска оцепили перед митингом в поддержку Лукашенко. К площади Независимости стянуты усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов, перекрыто движение, закрыта на вход и выход ближайшая станция метро.