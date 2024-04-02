Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран, сообщение об этом появилось на сайте белорусского главы. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва и Минск добились многого для развития связей Союзного государства.

Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, — приводит слова Путина сайт белорусского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что наработанный Москвой и Минском за четверть века опыт позволяет эффективно реагировать на угрозы и вызовы.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году Москва и Минск подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Это событие положило начало процессу взаимной интеграции государств.

Ранее Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия договорились перекрыть свои участки госграницы после появления информации о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска. По его словам, договоренность была достигнута во время телефонного разговора с Путиным.