«Нёс ахинею»: эксперт по лжи оценил речь Лукашенко на митинге

https://static.news.ru/photo/8d76b534-e009-11ea-a06d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 августа выступил в Минске перед своими сторонниками на митинге с получасовой речью. Эксперт по лжи Илья Анищенко считает, что во время выступления белорусский лидер временами «нёс ахинею» и показалось, что он «просто вышел поорать».

По словам эксперта, Лукашенко не готовился к этому выходу к народу. Многие жесты белорусского лидера говорили о его гневе и злости. Но это был не уверенный гнев, а истеричный, с нотками агрессии и страха, потому что его загнали в угол, сообщает MK.RU.

Ближе к концу монолога он запаниковал. Если поначалу его жесты были плавными, то под конец руки начали дергаться — он их поднимал и резко опускал вниз. Это свидетельствует о том, что человек на эмоциях, паникует, уже не знает, что сказать, — отметил Анищенко.

Судя по выступлению Лукашенко, у него нет плана, как действовать дальше. Ситуация, в которой оказался белорусский президент, его злит. В целом на митинге он «ничего конкретного не произнёс, только кричал».

Ранее NEWS.ru сообщал, что акция в поддержку действующего белорусского лидера Александр Лукашенко 16 августа прошла на площади Независимости в столице республики. Это был первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек.