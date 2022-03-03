Новым президентом Армении стал Ваагн Хачатрян

Парламент Армении избрал нового президента страны, им стал Ваагн Хачатрян. За его кандидатуру во втором туре проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор», сообщает Sputnik Армения. Во втором туре президент Армении может считаться избранным уже 65 голосами.

За Хачатряна проголосовал 71 депутат, — сказал глава счётной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян.

Оппозиционные партии «Армения» и «Честь имею» бойкотировали выборы.

В первом туре парламент Армении не смог выбрать президента страны. Тогда за Хачатряна проголосовали 69 представителей фракции «Гражданский договор», а для победы во втором туре ему достаточно было получить не менее трёх пятых голосов от общего числа депутатов.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Он заявил, что покидает свой пост из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.