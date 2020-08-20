Нижегородцу помогли найти выброшенные сбережения

https://static.news.ru/photo/83b33aa4-e310-11ea-9584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Пресс-служба правительства Нижнего Новгорода сообщила о помощи жителю города в поиске крупной суммы денег, которую он по ошибке выбросил в мусорный контейнер. Мужчина обратился к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет.

По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза — ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в пакете находилась крупная сумма денег, которую семья копила на машину. Когда пропажа была обнаружена, то мусоровоз уже вывез отходы.

Владелец находки выразил благодарность региональному оператору за оперативность. По словам представителей компании, это не первая подобная просьба.

Как писал NEWS.ru, правительство России согласовало выделение 10 млрд рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.