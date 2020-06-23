«Не оскорбляйте»: Лукашенко оценил своё прозвище «усатый таракан»

https://static.news.ru/photo/f47fac3a-b544-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на прозвища, которые дают ему оппозиционные силы на фоне предвыборной кампании.

По словам главы государства, конкуренты ведут себя неэтично, когда называют его «усатым тараканом» и «Саша 3%». Он утверждает, что у любого действующего лидера не может быть таких маленьких цифр.

Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Вот в этой альтернативной кампании я и то больше 3% наберу. Поэтому не надо нас дёргать, и никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и ещё что-то... Я ещё пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей, — отметил политик.

Лукашенко заявил, что только он может решить проблемы республики. А оппозиционеры поддержат его на выборах, когда это поймут, передаёт издание «Дни.ру».

Как писал NEWS.ru, акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов в президенты в июне сменились в городах Белоруссии выступлениями против власти после арестов Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Полицейские начали массово задерживать протестующих, которые вышли на улицы Минска и других городов с требованием отпустить противников действующего президента.

Бабарико задержали 18 июня — за день до завершения сбора подписей. Его, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Одновременно с этим штаб кандидата заявил о получении 435 тысяч голосов поддержки — от почти 5% населения страны. Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Он заявил, что не допустит «разрушения Белоруссии».

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.