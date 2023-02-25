«Нас хотят еще раз разрубить»: Лукашенко о поглощении Россией Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о поглощении Россией Белоруссии к 2030 году

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о поглощении Россией республики к 2030 году, передает БелТА. Он подчеркнул, что страна останется суверенным государством, а появившуюся информацию глава государства назвал попыткой «еще раз разрубить» Россию и Белоруссию и вбить клин в отношения двух стран.

Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство, — сказал Лукашенко.

20 февраля президент Белоруссии на заседании Совета безопасности пригрозил быстрым и жестким ответом на любую агрессию против страны. По его словам, в рамках обновленной Концепции национальной безопасности руководство страны должно продемонстрировать прозрачность политики и надежность Белоруссии как партнера. Однако это не означает прямой жертвенности.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».