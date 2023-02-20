Лукашенко пригрозил быстрым и жестким ответом на агрессию против Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности пригрозил быстрым и жестким ответом на любую агрессию против страны, сообщает БелТА. По его словам, в рамках обновленной Концепции национальной безопасности руководство страны должно продемонстрировать прозрачность политики и надежность Белоруссии как партнера. Однако это не означает прямой жертвенности.

Белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск будет готов вступить в конфликт на Украине вместе с Москвой только в том случае, если против республики будет проявлена агрессия. Он подчеркнул, что ответ будет жесточайшим и «война приобретет совсем другой характер».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам встречи с Лукашенко, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию относительно целей российской специальной военной операции на Украине. По его словам, нужно добиться того, чтобы в отношении России и Белоруссии от соседних стран не исходили никакие угрозы.