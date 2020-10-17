На службу в армянскую армию стали брать манекены

https://static.news.ru/photo/8a30e6d0-11e4-11eb-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: collinsofdyl/Instagram.com

Армянская армия нашла выход из сложившейся ситуации и стала «принимать» на службу манекены.

Дёшево, и не убегут с поля боя. И кормить не надо, — сообщает издание «Бакинский Норд» в Telegram со ссылкой на Instagram фотографа Дилана Коллинза.

На опубликованном снимке видно, как на фоне солдат армянской армии одетый в камуфляж манекен зарыт по пояс в землю.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября вооружённые силы республики уничтожили или захватили военную технику Армении общей стоимостью свыше $2 млрд.

Глава государства отметил, что за этот период были уничтожены 234 танка ВС Армении, ещё 36 были захвачены, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.