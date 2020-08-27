На площади Независимости в Минске начали задерживать протестующих

https://static.news.ru/photo/f419a828-e888-11ea-8e52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В белорусской столице начались задержания участников митингов. Силовики партиями заводят участников акций протеста в автозаки.

Уже задержаны более 10 человек, передаёт ТАСС.

27 августа координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии заявил, что не станет принимать никакой помощи из-за рубежа, а также не будет прямо или косвенно принимать участие в её распределении. В КС также отметили, что не будут брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом. Оппозиция также пояснила, что их цель не в захвате власти, смене конституционного строя или внешнеполитического курса страны. При этом любое обвинение в использовании КС незаконных методов является ложным, что подтверждается программными документами и разъяснениями членов президиума КС.

Люди вышли на улицы Минска сразу же после того, как были обнародованы предварительные результаты президентских выборов в республике. По данным Центризбиркома, за главу страны Александра Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Десятки тысяч митингующих считают итоги голосования сфальсифицированными. Трудовые коллективы крупных предприятий полностью или частично объявили забастовку.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что Белоруссия в состоянии самостоятельно урегулировать политический кризис. Республика может преодолеть сложившуюся ситуацию без наставничества извне.