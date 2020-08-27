Клишас призвал мировое сообщество не давить на Белоруссию

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Белоруссия в состоянии самостоятельно урегулировать политический кризис. Республика может преодолеть сложившуюся ситуацию без наставничества извне, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что это суверенное государство с современной демократической системой органов власти.

Разрешение политического кризиса в Белоруссии возможно только на основе действующей Конституции и законов республики, без внешнего давления и угроз, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Он отметил, что на основе главного закона страны белорусское общество сможет решить любые внутренние противоречия.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в уличных протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Трудовые коллективы крупных предприятий полностью или частично объявили забастовку.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что Лукашенко не исключает проведения в стране конституционной реформы, а также допускает возможность парламентских и президентских выборов по новой Конституции.