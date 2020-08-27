Белорусская оппозиция заявила, что не примет никакой зарубежной помощи

https://static.news.ru/photo/d5f16108-e881-11ea-a84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: belrada.vision/facebook.com

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии заявил, что не станет принимать никакой помощи из-за рубежа, а также не будет прямо или косвенно принимать участие в её распределении. КС также подчеркнул, что не будет брать не себя функции, не предусмотренные его регламентом.

Координационный Совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в её распределении <...> Цель Координационного Совета — выражать позицию белорусского общества, — говорится в сообщении на официальном сайте Координационного совета.

Оппозиционеры добавили, что не стремятся захватить власть, изменить конституционный строй и внешнеполитический курс страны. Любое обвинение в использовании КС незаконных методов является ложным, что подтверждается программными документами и разъяснениями членов президиума КС.

Организация также считает недопустимым создание в РФ или другом государстве вооружённых группировок для использования Белоруссии, так как подобные действия противоречат международным нормам и позиции жителей республики.

Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента (главы Белоруссии Александра Лукашенко. — NEWS.ru), который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси, — заявили в КС.

Для использования механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо вооружённое нападение. При этом в КС не видят оснований для выхода ситуации из-под контроля, так как в РБ проходят только мирные акции протеста.

Накануне глава РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву заявил, что Москва имеет обязательства перед Минском в сфере безопасности и белорусский лидер Александр Лукашенко поднимает этот вопрос. Он уточнил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, и выразил надежду, что такой необходимости не появится и в дальнейшем. Президент РФ отметил, что Москва сформировала резерв из сотрудников силовых структур для помощи Республике Беларусь, однако эти отряды не будут использоваться, пока «экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ».

В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — проходят протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Белоруссия является независимым государством. Ни одна другая страна не должна вмешиваться в происходящие в РБ процессы.