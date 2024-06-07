«Мы все-таки пойдем в Россию»: Шор выразил уважение «старшему брату» Шор: дружба между Молдавией и Россией важна

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Илан Шор

Молдавия является «младшим братом» России, поэтому страна с уважением относится к «старшему брату», сказал лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор на полях ПМЭФ. По его мнению, самым важным является дружба и уважение между двумя сторонами, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы все-таки пойдем в Россию. <...> Важно, чтобы страны дружили и люди друг друга уважали, — сказал Шор.

Ранее он заявил, что страны Европы активно пытаются задействовать Молдавию в военных играх, которые они стараются спровоцировать. По его мнению, сегодня республикой управляет не правительство, а внешние посольства.

Молдавский политик добавил, что посольства имеют четкие задачи. Они пришли в страну, чтобы превратить Молдавию в некий испытательный полигон, считает он. Кроме того, Кишинев выступает потенциальной площадкой для военных действий, утверждает оппозиционер.

До этого глава блока «Победа» заявил, что последние 10–12 лет граждане Молдавии во время выборов становились жертвами обманов и фейков «западных режимов». Страны обещают им высокие зарплаты и пенсии, а также наращивание производственных мощностей, указал Шор.