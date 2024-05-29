«Обещают пенсии, как в ФРГ»: Шор рассказал об обманах Запада перед выборами Шор обвинил Запад в пагубном влиянии на Молдавию и ряд других стран

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Илан Шор

Запад оказывает пагубное влияние на ряд стран, в том числе и на Молдавию, заявил глава молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор на пресс-конференции, посвященной открытию в России Торгового дома Молдавии. По его словам, на протяжении последних 10-12 лет граждане страны во время выборов становились жертвами обманов и фейков «западных режимов», которые обещают высокие зарплаты и пенсии, а также наращивание производственных мощностей, передает корреспондент NEWS.ru.

Приходят западные режимы, обещают, что проголосовав за прозападные партии в Молдове будут дороги как в Германии, пенсии как в Германии, а заводов будет просто тьма-тьмущая. По финалу ничего не получается, — подчеркнул он.

Ранее Илан Шор заявил о получении российского гражданства. Как уточнил оппозиционер, он подавал документы заранее и теперь является гражданином России. Шор на съезде депутатов 21 апреля в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа». После возвращения на родину участники мероприятия подверглись «безосновательным проверкам» в аэропорту Кишинева, констатировал он.

До этого депутат парламента республики Марина Таубер сообщила, что правоохранители под разными предлогами держали практически взаперти в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. По ее данным, Служба информации и безопасности Молдавии начала допрашивать лидера партии «Возрождение» Наталью Параску.