Страны СНГ

МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко

21:43, 23 мая 2020 10
Фото: Dmytro Stakhovskyi/Global Look Press

Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк на своей странице в Facebook. Он отметил, что в офисе погибшего нардепа работает опергруппа киевской полиции.

Там же находятся глава нацполиции Украины Игорь Клименко и руководитель управления национальной полиции по Киеву Андрей Крищенко. Версия о суициде рассматривается в качестве предварительной.

Как писал NEWS.ru, тело Давиденко обнаружила уборщица в офисе на Большой Васильковской улице. Нардеп был членом парламентской фракции «Доверие».

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