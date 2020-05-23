МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко

https://static.news.ru/photo/2226806c-9d28-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Stakhovskyi/Global Look Press

Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк на своей странице в Facebook. Он отметил, что в офисе погибшего нардепа работает опергруппа киевской полиции.

Там же находятся глава нацполиции Украины Игорь Клименко и руководитель управления национальной полиции по Киеву Андрей Крищенко. Версия о суициде рассматривается в качестве предварительной.

Как писал NEWS.ru, тело Давиденко обнаружила уборщица в офисе на Большой Васильковской улице. Нардеп был членом парламентской фракции «Доверие».