МВД Украины назвало предварительную причину смерти нардепа Давиденко

Найденный мёртвым в своём офисе народный депутат украинской Рады Валерий Давиденко, вероятно, покончил с собой.
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Там же находятся глава нацполиции Украины Игорь Клименко и руководитель управления национальной полиции по Киеву Андрей Крищенко. Версия о суициде рассматривается в качестве предварительной.
Как писал NEWS.ru, тело Давиденко обнаружила уборщица в офисе на Большой Васильковской улице. Нардеп был членом парламентской фракции «Доверие».
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