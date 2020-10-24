МВД: протестующие в Минске забросали милицию камнями

https://static.news.ru/photo/c0edcf08-16f8-11eb-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Глава минской милиции Иван Кубраков заявил, что участники акции против президента Белоруссии Александра Лукашенко забросали камнями центральное РУВД столицы.

Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел, — сказал он.

По его словам, силовики применили физическую силу и спецсредства против активистов. Видеозапись выступления Кубракова размещено в Telegram-канале государственного информационного агентства БелТА.

Акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах Белоруссии 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.