МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании концлагеря для оппозиции

https://static.news.ru/photo/226460ba-5738-11eb-a18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала появление в Интернете аудиозаписи, на которой замглавы ведомства Николай Карпенков объявил о планах по созданию специализированного концлагеря для людей, протестующих против президента страны Александра Лукашенко.

Она назвала информацию фейком, передаёт TUT.BY.

Мы не комментировали и не будем комментировать фейки, — сказала представитель ведомства.

По её словам, в задачи МВД входят обеспечение безопасности, охрана порядка и борьба с преступностью. Она заявила, что в своей работе силовики руководствуются действующим законодательством.

Запись была опубликована 15 января объединением BYPOL, которое занимается помощью сотрудникам правоохранительных органов, которые уволились из силовых структур в поддержку протестующих. На ней Карпенков рассказывает, что создание концлагерей обсуждалось на совещании с президентом Александром Лукашенко. По его словам, в такое учреждение будут отправлять протестующих, которые больше одного раза попадали в специальную базу данных о протестах.

Кроме того, на записи Карпенков подтвердил информацию о том, что протестующий Александр Тарайковский, погибший в первые дни протестов, был убит сотрудниками ОМОНа.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.