Мужа Светланы Тихановской этапировали из минского СИЗО

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Известного белорусского блогера и мужа баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Сергея этапировали из СИЗО Минска. Его повезли в город Жодино. Причиной для перемены места содержания под стражей стали акции оппозиции в его поддержку, говорят правозащитники

Нам стало известно, что по причине запланированных акций поддержки политического заключенного Сергея Тихановского его самого этапировали в Жодино, — говорится в сообщении не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна» в Telegram.

По данным Telegram-канала NEXTA, вместе с Тихановским в Жодино этапировали и Игоря Лосика – блогера и администратора популярного Telegram-канала «Беларусь головного мозга», на который подписано более 483 тысяч пользователей.

Сегодня возле тюрьмы на улице Володарского прошла мирная акция. Собравшиеся пришли поздравить Сергея с днём рождения. Ему исполняется 42 года. Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты, но был арестован. Поэтому вместо него на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко объявлен персоной нон грата в ЕС. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.