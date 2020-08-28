Мобильный Интернет в Минске ухудшился из-за требований властей

Мобильный оператор А1 Беларусь сообщил, что в Минске будет ухудшено качество доступа в Интернет. Такое требование компании предъявили государственные органы.
Пропускная способность Сети будет снижена,
Выполнение данного требования ведёт к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — подчёркивается в сообщении компании.
Организация пообещала сообщить о возобновлении связи, как только это станет возможным.
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска, где проходит акция протеста оппозиции, начались перебои с мобильным Интернетом.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
Очередная акция протеста началась днём 30 августа 2020 года. Участники оппозиционного «Марша мира и независимости» начали выдвигаться в центр Минска. Затем они подошли к Дворцу независимости, где находится резиденция Лукашенко. Силовики выставили оцепление, на место приехали БТР.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника российского информационного агентства ТАСС Ивана Колыганова 30 августа задержали в Минске. Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, корреспондента доставили в РУВД Октябрьское.
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