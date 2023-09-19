МО Азербайджана: миротворцы в Карабахе получают данные о ходе операции

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Баку информирует российских миротворцев о ходе антитеррористической операции в Карабахе, сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга. По его словам, которые приводит «Интерфакс», соответствующие сведения передаются на регулярной основе.

Как подчеркнул чиновник, на данный момент «антитеррористические мероприятия азербайджанских военных продолжаются».

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.