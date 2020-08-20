Минский градоначальник призвал жителей не ходить на митинги

Председатель Минского городского исполкома Анатолий Сивак призвал жителей избегать несанкционированных акций протеста, а также провокаций.
Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство, — цитирует его РИА Новости.
По словам Сивака, участники уличных акций нарушают закон о массовых мероприятиях. На данный момент в Мингорисполкоме отсутствуют обращения с просьбой о разрешении проведения каких-либо мероприятий.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.
Как писал NEWS.ru, возбуждение уголовного дела о захвате власти по факту создания Координационного совета оппозиции является давлением и репрессиями. Об этом заявила соратница экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.