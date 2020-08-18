Минск сообщил другим странам о наращивании контингентов у своих границ

https://static.news.ru/photo/977a24b4-e174-11ea-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press

Минобороны Белоруссии провело переговоры с иностранными военными атташе. Ведомство сообщило им о принятии мер реагирования на наращивание воинских контингентов у границ республики.

Таким образом, зарубежные партнеры получили сведения о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке в Белоруссии. Также им показали анализ наращивания численности иностранных воинских контингентов. Дипломатам разъяснили меры реагирования на угрозы безопасности и проводимые мероприятия боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что белорусские войска на западной границе приведены в полную боевую готовность. Причиной для этого стало беспокойство в связи с учениями НАТО, которые проводятся на территории Литвы и Польши.

Как информировал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Он объяснил это напряжённой ситуацией на западных границах.