Минск начнет получать налоговый вычет за нефтепереработку Минск начнет получать от России налоговый вычет от обратного акциза в нефтепереработке

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

С апреля этого года Минск начнет получать налоговый вычет по нефтепереработке, сообщает БелТА со ссылкой на посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого. Эти выплаты гарантированы договором, который в прошлом году подписали страны в рамках союзной интеграции по налоговой сфере.

С текущего месяца Республика Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере, — заявил Крутой.

Также продолжается обсуждение на экспертном уровне формирование единого газового рынка. Сейчас эксперты пытаются уладить технические перспективы этой интеграции.

Ранее украинский эксперт, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн заявил, что Украина спокойно обойдется без белорусского топлива, но Минск без сбыта своего бензина, дизеля и битума в соседнюю страну может похоронить свою нефтеперерабатывающую отрасль.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва поставляет нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных условиях. Он связал это с особыми отношениями между двумя государствами. Президент России также отметил, что поставки по выгодным ценам в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.