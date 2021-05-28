Украина пригрозила «похоронить» белорусскую нефтепереработку

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Украинский эксперт, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, уверен, что Украина спокойно обойдётся без белорусского топлива. А вот Минск без сбыта своего бензина, дизеля и битума в соседнюю скорее всего похоронит свою нефтеперерабатывающую отрасль.

В 2020 году Украина закупила 0,850 млн тонн бензина (более 30% белорусского рынка), дизтоплива — 2,2 млн тонн (тоже более 30% рынка), 0,38 млн тонн сжиженного газа (17%) и 0,580 млн тонн битума — 50% рынка, утверждает Куюн.

Он предполагает, что России поможет Белоруссии с переориентировкой рынка, однако «это окончательно выбьет у Лукашенко способность хоть как-то этой экспансии противостоять».

Эксперт рассказал, как Киев может компенсировать недостаток топливо при отказе Белоруссии поставлять своё. Чтобы перекрыть потребность в бензине, «Укртатнафта» должна нарастить переработку на два миллиона тонн или вдвое. По его словам, это вполне реально. Также можно нарастить морские поставки бензина.

С моря же украинцы могут добрать и 1,5 млн тонн дизтоплива. Кстати, тут он упомянул и возможности закупок этого топлива у России. Единственной проблемой стал битум: его Украине брать просто неоткуда. Но тут Куюн предлагает «строить меньше дорог и переходить на цемент».

Так что мы без белорусского топлива проживем, а вот выживет ли без продаж в Украину белорусская нефтепереработка? Вряд ли, — заявляет эксперт.

Он призвал правительство Украины задуматься об энергозависимости от Белоруссии и вложить деньги в развитие собственных мощностей.

28 мая власти Белоруссии решили больше не поставлять на Украину бензин А-95. На Украине назвали это «худшим решением, которое могли принять белорусы в текущей ситуации».