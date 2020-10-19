Минобороны Азербайджана заявило об интенсивных боях в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9ebddcf0-129a-11eb-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Интенсивные бои продолжаются на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что по позициям азербайджанской армии противник вёл огонь из стрелкового оружия, миномётов и пушек. В свою очередь военнослужащие Азербайджана уничтожили и вывели из строя «живую силу, два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 "Град", одну Д-30 гаубицу-пушку и пять единиц автомобильной техники противника».

Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяжённости фронта, — подчёркивается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.