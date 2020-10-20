Минобороны Азербайджана показало видео артобстрелов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2d893eee-12b3-11eb-93ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры артиллерийских ударов по огневым точкам Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе.

В ведомстве отметили, что в последние сутки на линии соприкосновения велись интенсивные бои. Позиции азербайджанской армии обстреливались из орудий, миномётов и стрелкового оружия. Ответным огнём из строя были выведены ряд единиц военной и автомобильной техники, а также живая сила противника. Кроме того, подчёркивалось, что войска Азербайджана контролируют обстановку на всей протяжённости фронта.

К настоящему времени почти полностью освобождены Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Джебраил, Гадрут и Физули, а также ряд населённых пунктов в Ходжавендском и Тертерском районах, сообщает «Вестник Кавказа».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, пи которых Баку приостановит военные действия. По его словам, для этого Армения должна вести себя конструктивно на переговорах. Сейчас заявления Еревана полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.