Минобороны Азербайджана показало обстрел позиций армянской армии

https://static.news.ru/photo/6b8269b4-151a-11eb-b517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Минобороны Азербайджана опубликовало видео ударов по позициям армии Армении в ходе нагорнокарабахского конфликта.

Кадры сняты с воздуха. На них видно, как в результате обстрелов взрываются укрепления, строения и боевая техника.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку опроверг заявления Еревана об обстреле азербайджанским военными населённых пунктов в Карабахе. При этом в Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили армянские войска в нанесении ударов по территориям Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.