Минцифры Казахстана назвало отключение домена «Яндекса» временным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отключение домена «Яндекса» в Казахстане и ограничение доступа к странице поисковой системы носило временный характер, сообщает издание Tengrinews со ссылкой на заявление представителей Минцифры республики. По данным ведомства, такая мера была принята из-за отсутствия своевременного ответа на запрос министерства в адрес российской компании.

Временное ограничение доступа было использовано вследствие непредоставления ответа на запрос министерства от 25 июля текущего года, — говорится в сообщении.

Позднее компания «Яндекс» отправила письмо министерству, где указывается, что она продлевает сроки переноса домена на территорию страны. Кроме того, она выразила готовность к исполнению всех требований законодательства республики.

Власти Казахстана приостановили доступ к домену «Яндекса» в минувшую среду, 9 августа. В Минцифры страны объяснили, что платформа нарушила действующее законодательство, разместив интернет-ресурс на серверах за пределами республики. Ведомство направило в компанию запрос с требованием предоставить развернутую информацию о местоположениях центров обработки персональных данных.

Служба защиты персональных данных Грузии ранее начала проверку законности обработки личной информации пользователей приложения «Яндекс.Go». Сотрудники ведомства призвали граждан ознакомиться с информацией о доступе к информации перед загрузкой приложения.