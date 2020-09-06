Милиция поставила заграждения в центре Минска, где пройдёт акция протеста

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Россия и другие страны не должны влиять на ситуацию в Белоруссии. Такое мнение высказала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Я призываю лидеров всех стран, включая Россию и страны-соседи, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продаётся и не обсуждается, — подчеркнула лидер оппозиции...