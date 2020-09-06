Милиция поставила заграждения в центре Минска, где пройдёт акция протеста

Белорусская милиция поставила ограждения на Октябрьской площади в центре столицы республики, где должны пройти протестующие против президента Александра Лукашенко.
На этой площади расположены дом Профсоюзов, администрация президента и дворец Республики. Протестующие планируют собраться 6 сентября 2020 года в 14.00,
Отмечается, что работа всех станций метро не ограничена, как и автомобильный проезд возле Октябрьской площади.
Предполагается, что милиция может поставить ограждения на площади Независимости, где находится дом правительства. Сотрудники милиции уже подготовили заграждения.
Как писал NEWS.ru ранее, милиция начала отпускать задержанных на акциях протеста в Минске студентов. Отмечается, что в милиции остаются пять студентов, их увезли из Ленинского РУВД в ИВС на улице Окрестина. Накануне правозащитный центр «Весна» ранее опубликовал список из 30 человек, которые оказались в милиции.
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