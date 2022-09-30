МИД Узбекистана пообещал не депортировать россиян, не нарушавших закон

Не нарушившие закон иностранные граждане, в том числе россияне, не подлежат принудительной депортации из Узбекистана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Там подчеркнули, что вопрос нахождения иностранцев в стране регламентируется государственным законодательством и рядом правовых актов.

В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию, - говорится в заявлении узбекского МИД.

Там также добавили, что не совершавшие правонарушения граждане иностранных государств принудительной депортации не подлежат.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан будет выдавать властям России уклонистов от мобилизации только при определенных условиях. Выдача произойдет, если гражданин объявлен в международный розыск и в России против него возбуждено дело, при этом, инкриминируемое ему деяние в Казахстане также должно считаться преступлением.

По мнению правозащитника Владимира Новицкого, шанс на экстрадицию уехавших за границу из-за частичной мобилизации россиян невелик. Он объяснил, что выдача возможна только в случае двустороннего соглашения, которое подтверждает взаимность решения судов обеих стран на этот счет. Однако, по его мнению, многие государства не выдадут скрывшихся от мобилизации россиян, так как в данном случае речь идет об их рисках для здоровья и жизни.