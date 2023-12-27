В МИД Армении опровергли заявления о критике России на высоком уровне Мирзоян: сообщения о критике Арменией России не соответствуют действительности

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Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не согласился с утверждениями о том, что Ереван на самом высоком уровне критикует действия Москвы. Он подчеркнул, что в политике, в частности в отношениях с Москвой, нужно быть крайне внимательными к формулировкам.

Если вы говорите, что Армения на самом высоком уровне критикует Россию, то приведите примеры. Такое утверждение не соответствует действительности, — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Ереване.

В декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта в Карабахе. Он сказал, что российская сторона несколько раз утверждала, что считает Карабах частью Азербайджана. По словам Пашиняна, президент РФ Владимир Путин выступил с таким заявлением дважды — в ноябре и декабре 2020 года. Премьер добавил, что слова российского лидера в корне противоречат трехстороннему заявлению о прекращении огня в регионе.

Пашинян ранее не поехал на заседания межправсоветов ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Затем он пропустил саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября. Путин объяснил, что отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях не связано с нежеланием страны продолжать работу в перечисленных объединениях, это зависит от внутренних процессов в самой Армении.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян встретились на экскурсии в дворцово-парковом комплексе «Царское Село». Это была их первая встреча после событий 2023 года в Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку. Алиев присоединился к коллегам по СНГ в ходе неформального саммита, на котором уже присутствовал Пашинян.