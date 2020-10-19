Мэр Бишкека решил покинуть свой пост

https://static.news.ru/photo/634f1fe4-129a-11eb-91c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Азиз Суракматов/wikipedia.org

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, заявили источники в аппарате муниципалитета.

Согласно их данным, Суракматов планирует объявить о своём решении 20 октября во время пресс-конференции, передаёт 24.kg.

Как писал NEWS.ru, 6 октября агентство Кабар со ссылкой на главу пресс-службы муниципалитета Гулю Алмамбетову сообщило, что мэр Бишкека подал в отставку. Однако два дня спустя он вернулся и продолжил исполнять свои обязанности.

В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.