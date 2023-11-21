«Маски сняты»: в Баку отреагировали на заявление главы USAID МИД Азербайджана: заявление главы USAID является проявлением двойных стандартов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Маски сняты», в Азербайджане «больше нет места деятельности» Агентства США по международному развитию (USAID), сказал помощник главы государства Хикмет Гаджиев, комментируя заявление руководителя американской организации Саманты Пауэр. Также на это заявление отреагировали в МИД Азербайджана, отметив, что оно является проявлением двойных стандартов.

Ранее Пауэр, сообщая о выделении США дополнительной помощи переселенцам из Карабаха, заявила о том, что «операция Азербайджана <...> вынудила более 100 тысяч человек покинуть свои дома и переехать в соседнюю Армению». Она также отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать «этнических армян из Карабаха».

Маски сняты! В Азербайджане нет больше нет места операциям USAID, — заявил Гаджиев, слова которого в Telegram-канале приводит «Интерфакс-Азербайджан».

В МИД Азербайджана высказывание руководителя USAID назвали демонстрацией двойных стандартов и несправедливого отношения к стране.

Попытка представить миграцию армянских жителей из Карабаха в Армению как вынужденное перемещение является безосновательной и несправедливой. Во время своего регионального визита Пауэр <...> отказалась встретиться с азербайджанскими вынужденными переселенцами и беженцами, лишенными своих основных прав в результате армянской агрессии, — говорится в заявлении дипведомства.

Ранее парламент Азербайджана (миллимеджлис) выразил протест против принятия сенатом США «Акта о защите армян». По словам депутатов, принятие акта направлено против их страны и препятствует усилиям по установлению мира и стабильности в регионе. Парламентарии также обвинили правительство США в многолетней поддержке сепаратистов в Карабахе и их финансировании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал власти Армении как можно скорее подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной. По его словам, решение конфликта в Карабахе «открыло новую эпоху в регионе», но западные силы не хотят с этим мириться. Он подчеркнул, что правительство Армении и ее народ должны искать безопасность в мире и сотрудничестве с соседями, а не за «тысячи километров» от региона.