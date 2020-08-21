Лукашенко заявил о «травле» страны

https://static.news.ru/photo/a06cceac-e47e-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «травле» с целью оказания давления на Россию. Заявление он сделал на митинге в Гродно.

Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит: «Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…» Не в Беларуси — это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят, — цитирует его РБК.

По мнению Лукашенко, подобной точки зрения придерживается и президент России Владимир Путин.

Это наше единое мнение с президентом Путиным, — добавил белорусский лидер.

После митинга в Гродно глава Белоруссии рассказал, почему решил «сделать паузу» в выступлениях перед народом после выборов. Также он подчеркнул, что, возможно, с остановкой он «перебрал», и выразил благодарность своему другу, президенту России.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко обратился к религиозным деятелям. Он призвал их воздержаться от политической деятельности в храмах, где молятся люди.